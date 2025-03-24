Рапопорт: Глушенкову надо меньше говорить, он получит удовольствие, когда будет результат

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт отреагировал на очередное резонансное высказывание полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова. Накануне игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче РПЛ всего три раза.

«Честно говоря, Глушенкову нужно поменьше разговаривать. Он почему-то начал очень много говорить. Конечно, он очень здорово играл за «Зенит» до травмы, а сейчас игра не идёт. В этом надо разбираться. Я прочитал, что главная причина, по которой Мартинс из «Спартака» вышел на такой уровень, — великолепная функциональная подготовка, и это видно. Глушенкову надо работать — он получит удовольствие, когда появится результат.

Я его понимаю, ведь он одарённый и талантливый футболист, но надо вспомнить, что его периоды в «Спартаке» и «Локомотиве» не были впечатляющими. В «Зените», в начале сезона Максим показал свой потолок, поэтому все ждут такой же игры, однако её нет. Вряд ли слова про «Зенит» повлекут какое-то отстранение от команды, ведь он и раньше много чего говорил, в частности про сборную России. В «Зените» разумные руководители, которые пропустят это высказывание, хотя можно было бы немножко дать отдохнуть ему от разговоров», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.