«Германия сама усложнила себе задачу». Рюдигер высказался о матче Лиги наций с Италией

Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался об игре немцев в ответной встрече 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии. Итоговый результат матча – 3:3, по сумме двух встреч сборная Германии одержала победу со счётом 5:4 и вышла в 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

«Первый тайм был доминирующим, мы взяли всё, что можно было ожидать от такой игры. Во втором тайме мы стали чаще отводить мяч назад. Затем разрывы стали намного больше. Мы сами усложнили себе задачу. Мы на правильном пути, второй тайм стал для нас процессом обучения», — приводит слова Рюдигера официальный сайт УЕФА.