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Павел Мамаев рассказал, что начал учиться на тренера

Павел Мамаев рассказал, что начал учиться на тренера
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, что начал учиться на тренера. По словам экс-футболиста, делает это он для себя.

«Пока что для себя прохожу обучение на тренерскую категорию «А + В». Повторюсь: для себя, без каких-либо глобальных перспектив и целей. Несколько дней назад у нас закончился второй модуль. Пока есть время, учусь, развиваюсь, набираюсь опыта. Стажировка? Пока рано об этом говорить. Пока не знаю, когда у нас будет задание пройти стажировку. Было бы интересно попасть к любому тренеру РПЛ», — приводит слова Мамаева Sport24.

Павел Мамаев завершил карьеру футболиста в феврале 2023 года. Последним клубом в карьере воспитанника столичного «Торпедо» стали подмосковные «Химки». Кроме того, Мамаев в своей карьере выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов», Всего на счету экс-футболиста 307 матчей в чемпионате России, в которых он забил 38 голов и 34 раза результативно ассистировал партнёрам.

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