В «Акроне» сообщили, что рисуют мурал на одном из городских домов

В пресс-службе тольяттинского «Акрона» сообщили, что рисуют мурал на одном из городских домов. Ранее в СМИ появилась информация, что на здании будет изображён 36-летний нападающий клуба Артём Дзюба.

«Мы действительно рисуем ещё один мурал на одном из городских домов, но о его содержании хотели бы рассказать чуть позже», — рассказали в пресс-службе «Акрона» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

36-летний Дзюба летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу сезона Артём оказался лучшим российским бомбардиром, а затем – лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее оба рекорда принадлежали экс-игроку «Зенита» и сборной страны Александру Кержакову. В матче с Гренадой, где был установлен рекорд, Артём стал первым игроком «Акрона», выступившим за сборную России.