Наумов: Глушенков никак не вписывается в игру «Зенита», он просто теряется на поле

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на очередное резонансное высказывание полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова. Накануне игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче РПЛ всего три раза.

«Когда всё получается и идёт, всё нравится. А когда перестаёт получаться, то всё оказывается не так, как надо. Когда Глушенков уходил из «Локомотива», я говорил, что он очень сильно рискует, как любой футболист, переходящий в «Зенит». Многие россияне в питерской команде просто завершают карьеру, которая была на пике. Можно назвать полтора десятка российских игроков, которые закончились в «Зените». У Максима был точно такой же риск. Однако, если есть характер, ты можешь побороться за место под солнцем и выходить в старте. Если Глушенков не возьмёт себя в руки и не начнёт играть и работать, как до повреждения, он будет сидеть на лавке.

К сожалению, на данный момент Максим никак не вписывается в игру «Зенита», хотя он очень умелый и сильный футболист. Мы видим, что Глушенков теряется. Если раньше он вёл игру, то сейчас его просто не видно. Это очень плохо для него, ведь он сядет на лавку и уйдёт из «Зенита». Но после ухода из питерской команды очень сложно возобновить карьеру и выйти на прежний уровень, ведь игровой тонус потерян. Можно вспомнить, как Полоз блистал в «Ростове» и сборной России, однако потом перешёл в «Зенит», сел на лавку, и всё. Вроде бы Дмитрий покинул питерскую команду, но это был уже не тот Полоз. Очень боюсь, что такое же может случиться с Глушенковым. Будет жаль для российского футбола, ведь это сильный игрок. Если у Максима не получится в «Зените», ему будет очень трудно возобновить свою карьеру», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.