В сборной России призвали Матвея Сафонова решить проблемы с бывшей женой

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов призвал голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова решить проблемы с бывшей женой. Напомним, в январе прошлого года Никулинский суд Москвы обязал Сафонова выплачивать бывшей супруге Анастасии 1/4 своих доходов на содержание дочери, в августе Мосгорсуд утвердил данный вердикт, отклонив жалобу футболиста.

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«Мы ему сказали: «Нас твоя семейная проблема не волнует. Если ты знаешь, что сборная тебя вызывает, ты должен приехать. Решай все проблемы со своей семьёй». Вообще, мы эту тему уже не обсуждаем», — приводит слова Кафанова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн. Ранее Матвей Сафонов выступал за футбольный клуб «Краснодар».