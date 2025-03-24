Игрок Замбии рассказал, почему нападающий «Лестера» Дака не сыграет со сборной России

Защитник сборной Замбии Кабасо Чонго объяснил отсутствие в расположении национальной команды нападающего «Лестера» Патсона Даки в преддверии товарищеского матча с Россией, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

— Патсон Дака (нападающий «Лестера». — Прим. «Чемпионата») не приехал в Россию. Вы знаете почему?

— Кажется, у него проблемы с визой. Конечно, без него нам будет тяжелее. Он отличный игрок, нам будет его не хватать, — сказал Кабасо Чонго в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.