Рапопорт: Замбия способна удивить сборную России — они выигрывали Кубок Африки

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Замбии, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Сборная России победит Замбию, но игра будет значительно сложнее, чем с Гренадой. Замбийцы способны удивить нашу национальную команду, ведь они завоёвывали Кубок Африки и у них есть квалифицированные футболисты. Все специалисты, которые знают сборную Замбии, считают, что нашей команде будет непросто. Мы выиграем, но вряд ли будет большое перешагивание через соперника», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.