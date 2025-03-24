Рапопорт: Замбия способна удивить сборную России — они выигрывали Кубок Африки
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Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Замбии, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сборная России победит Замбию, но игра будет значительно сложнее, чем с Гренадой. Замбийцы способны удивить нашу национальную команду, ведь они завоёвывали Кубок Африки и у них есть квалифицированные футболисты. Все специалисты, которые знают сборную Замбии, считают, что нашей команде будет непросто. Мы выиграем, но вряд ли будет большое перешагивание через соперника», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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