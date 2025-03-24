Защитник сборной Замбии Чонго: хотел бы поиграть в РПЛ — это моя цель

Защитник сборной Замбии Кабасо Чонго признался, что хотел бы продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Уже завтра, 25 марта, его сборная встретится в товарищеском матче с национальной командой России. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

— Вам бы хотелось поиграть в Российской Премьер-Лиге?

— Да, мне было бы интересно поиграть в другом чемпионате, узнать что-то о новой стране. Это моя цель, — сказал Чонго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.