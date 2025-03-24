Игрок сборной Замбии Чонго: слежу за Койта из ЦСКА в соцсетях — он звезда в Африке

Защитник сборной Замбии Кабасо Чонго высказался об африканском нападающем ПФК ЦСКА Секу Койта.

— В соцсетях, помимо Хави, Зидана и Ибрагимовича, вы подписаны на Секу Койта из ЦСКА. Вы знакомы?

— Нет, я просто смотрю его видео и фотографии. Он звезда в Африке, а стать ею там очень тяжело, — сказал Чонго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

За свою профессиональную игровую карьеру Секу выступал за «Лиферинг», «Вольфсберг», «Зальцбург» и другие команды. В нынешнем сезоне Койта сыграл за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 3 млн.