Булыкин: Глушенкову лучше показать на поле, что не просто так получает деньги в «Зените»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о словах футболиста «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее в интервью полузащитник сине-бело-голубых заявил среди прочего, что трижды коснулся мяча в игре со «Спартаком», потому что выполнял тренерские установки. Также Глушенков рассказал, что в матче сборных России и Гренады впервые в 2025 году получил удовольствие от игры.

«Возможно, у Глушенкова в команде с кем-то конфликт или он не уверен в своей игре. Такими словами он усложняет ситуацию, ведь обычно так говорят, когда хотят перейти в другой клуб. «Зенит» — команда высокого уровня, но, возможно, Глушенков хочет перейти в клуб, где будет получать удовольствие от игры в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Однако «Зенит» платит Максиму большие деньги, поэтому он должен концентрироваться там, где ему платят.

Надо спрашивать у Медведева, будут ли применены какие-то санкции к Глушенкову. Получается, футболист высказался не подумав, и теперь нужно объяснить свои слова, а лучше показать на футбольном поле, что ты не просто так получаешь большие деньги в «Зените». Есть у тебя желание или нет, но ты должен показывать свой максимум», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.