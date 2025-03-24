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Булыкин: Глушенкову лучше показать на поле, что не просто так получает деньги в «Зените»

Булыкин: Глушенкову лучше показать на поле, что не просто так получает деньги в «Зените»
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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о словах футболиста «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее в интервью полузащитник сине-бело-голубых заявил среди прочего, что трижды коснулся мяча в игре со «Спартаком», потому что выполнял тренерские установки. Также Глушенков рассказал, что в матче сборных России и Гренады впервые в 2025 году получил удовольствие от игры.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Возможно, у Глушенкова в команде с кем-то конфликт или он не уверен в своей игре. Такими словами он усложняет ситуацию, ведь обычно так говорят, когда хотят перейти в другой клуб. «Зенит» — команда высокого уровня, но, возможно, Глушенков хочет перейти в клуб, где будет получать удовольствие от игры в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Однако «Зенит» платит Максиму большие деньги, поэтому он должен концентрироваться там, где ему платят.

Надо спрашивать у Медведева, будут ли применены какие-то санкции к Глушенкову. Получается, футболист высказался не подумав, и теперь нужно объяснить свои слова, а лучше показать на футбольном поле, что ты не просто так получаешь большие деньги в «Зените». Есть у тебя желание или нет, но ты должен показывать свой максимум», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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