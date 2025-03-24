Максим Глушенков: Дзюба меня Денисом назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником

Вингер «Зенита» и сборной России Максим Глушенков рассказал, как взаимодействовал с нападающим Артёмом Дзюбой в товарищеском матче с Гренадой.
— Было видно, что первый тайм с Гренадой ты в 90% случаев старался играть на Дзюбу, он тоже после игры это отметил. Это была внутренняя задача какая-то?
— Да, только он меня Денисом Глушенковым назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником (улыбается). Мы с Артёмом и правда говорили перед игрой, да я и сам понимал, что человеку нужно было обязательно забить гол. Поэтому в каждом эпизоде сначала его искал, — сказал Глушенков в интервью «Матч ТВ».
В товарищеской встрече с Гренадой Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Забитый на 43-й минуте мяч стал для нападающего 31-м в футболке национальной команды.
- 24 марта 2025
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