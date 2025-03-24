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Максим Глушенков: Дзюба меня Денисом назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником

Максим Глушенков: Дзюба меня Денисом назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником
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Вингер «Зенита» и сборной России Максим Глушенков рассказал, как взаимодействовал с нападающим Артёмом Дзюбой в товарищеском матче с Гренадой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

— Было видно, что первый тайм с Гренадой ты в 90% случаев старался играть на Дзюбу, он тоже после игры это отметил. Это была внутренняя задача какая-то?
— Да, только он меня Денисом Глушенковым назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником (улыбается). Мы с Артёмом и правда говорили перед игрой, да я и сам понимал, что человеку нужно было обязательно забить гол. Поэтому в каждом эпизоде сначала его искал, — сказал Глушенков в интервью «Матч ТВ».

В товарищеской встрече с Гренадой Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Забитый на 43-й минуте мяч стал для нападающего 31-м в футболке национальной команды.

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