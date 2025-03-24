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В Париже задержали фанатов сборной Хорватии за демонстрацию нацистских приветствий

В Париже задержали фанатов сборной Хорватии за демонстрацию нацистских приветствий
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Семь фанатов сборной Хорватии были задержаны в Париже после ответного матча 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (0:2, 4:5 пен.) за демонстрацию нацистских приветствий. Об этом сообщил Le Parisien.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
5 : 4
Хорватия
1:0 Олисе – 52'     2:0 Дембеле – 80'    

«Спорт есть и должен оставаться праздником. Таким людям нет места на спортивной арене», — написал префект Парижа Лоран Нуньес на своей странице в социальной сети.

По результатам двухматчевого противостояния сборная Франции в серии пенальти одержала победу и вышла в 1/2 финала Лиги наций УЕФА, где сыграет со сборной Испании.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы одолели Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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