Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хавбек сборной Венгрии Собослаи затроллил Гюлера после матча с Турцией

Сборная Венгрии уступила команде Турции в стыковом матче Лиги наций УЕФА со счётом 0:3. Полузащитник хозяев поля Доминик Собослаи отреагировал в соцсетях на распространившееся после игры совместное фото с вингером турецкой сборной Ардой Гюлером.

Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ играть

Доминик Собослаи прокомментировал фото с футболистом мадридского «Реала», на котором Гюлер прикладывает палец к губам, призывая венгра помолчать. В комментариях под опубликованным снимком Собослаи намекнул на ограниченное игровое время Гюлера в мадридском «Реале».

«1088'», — написал Доминик Собослаи в комментариях под фото.

В текущем сезоне на счету Гюлера 1088 минут в 30 матчах за «Реал» во всех турнирах. В них турецкий игрок отметился тремя голами и пятью результативными передачами.