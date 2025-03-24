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Хавбек сборной Венгрии Собослаи затроллил Гюлера после матча с Турцией

Хавбек сборной Венгрии Собослаи затроллил Гюлера после матча с Турцией
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Сборная Венгрии уступила команде Турции в стыковом матче Лиги наций УЕФА со счётом 0:3. Полузащитник хозяев поля Доминик Собослаи отреагировал в соцсетях на распространившееся после игры совместное фото с вингером турецкой сборной Ардой Гюлером.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 3
Турция
0:1 Чалханоглу – 37'     0:2 Гюлер – 39'     0:3 Бардакджи – 90'    
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Доминик Собослаи прокомментировал фото с футболистом мадридского «Реала», на котором Гюлер прикладывает палец к губам, призывая венгра помолчать. В комментариях под опубликованным снимком Собослаи намекнул на ограниченное игровое время Гюлера в мадридском «Реале».

«1088'», — написал Доминик Собослаи в комментариях под фото.

В текущем сезоне на счету Гюлера 1088 минут в 30 матчах за «Реал» во всех турнирах. В них турецкий игрок отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

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