Экс-президент «Зенита» Туфрин: Глушенков поймал «звездняк» и думает, что он великий

Экс-президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением об игре вингера клуба Максима Глушенкова в текущем сезоне.

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«Мне кажется, болельщики и тренерский штаб не получают от игры Глушенкова той отдачи, которую ждут. Максим сдал и в последних матчах был одним из худших на поле. Это не только моё мнение, но и мнение очень большого количества фанатов, с которыми я общаюсь. Видимо, Глушенков поймал «звездняк» и думает, что он великий. Но, к сожалению, это не так.

При чём тут травма? Если спортсмен хочет играть, то любая травма лечится гораздо быстрее, если рвёшься в бой. А когда твои мысли в другом месте, то получаем то, что имеем. Но в «Зените» сдал не только Глушенков, но и другие», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.