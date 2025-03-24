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Леонид Туфрин: сборная России должна разобраться с Замбией, как с Гренадой

Леонид Туфрин: сборная России должна разобраться с Замбией, как с Гренадой
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Экс-президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался в преддверии товарищеского матча сборных России и Замбии. Игра пройдёт во вторник, 25 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если брать рейтинг ФИФА, сборная Замбии гораздо выше Гренады. Конечно, это не те сборные, с которыми хотелось бы играть, но имеем что имеем. Российским футболистам в матче с замбийцами нужно выходить и показывать всё, что они умеют. Мне кажется, пройдёт незначительное время – и мы сможем вернуться к играм с серьёзными соперниками.

Как читал в прессе, не все футболисты Замбии, которые играют в европейских чемпионатах, приедут к нам. Будем играть против африканской сборной не самого высокого полёта. Россия должна разобраться с Замбией так же, как разобралась с Гренадой», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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