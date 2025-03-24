В «Пари НН» сообщили, что Кокшаров приступил к тренировкам в общей группе

В «Пари НН» прокомментировали состояние здоровья своего игрока Александра Кокшарова, который получил травму в расположении молодёжной сборной России по футболу, заявив, что нападающий приступил к тренировкам в общей группе.

«Кокшаров сейчас находится вместе с «Пари НН» на сборах в Сочи. Форвард в пятницу присоединился к команде, на следующий день приступил к тренировках. Сейчас Александр тренируется в общей группе без ограничений. Он готовится к матчу с «Химками», — передаёт слова пресс-службы «Пари НН» корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В текущем сезоне Кокшаров провёл за клуб в Российской Премьер-Лиге три матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.