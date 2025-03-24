Трент станет игроком «Реала» 1 июля, агенты согласовали зарплату и бонус — Тавольери

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд 1 июля 2025 года официально станет игроком мадридского «Реала». Агенты англичанина согласовали со «сливочными» контракт на пять лет с зарплатой в € 15 млн (до вычета налогов) за сезон. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в соцсети Х.

Сообщается, что Александер-Арнольда ждут хорошие премиальные за выполнение задач, а также подписной бонус, соответствующий разумной трансферной стоимости. На Transfermarkt Трент оценивается в € 75 млн.

В последние недели «Ливерпуль» пытался убедить 26-летнего игрока переподписать соглашение, но Александер-Арнольд сосредоточен исключительно на переходе в «Реал». По сведениям источника, ничто не сможет изменить решения англичанина.