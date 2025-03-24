Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сан-Марино — Румыния. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трент станет игроком «Реала» 1 июля, агенты согласовали зарплату и бонус — Тавольери

Трент станет игроком «Реала» 1 июля, агенты согласовали зарплату и бонус — Тавольери
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд 1 июля 2025 года официально станет игроком мадридского «Реала». Агенты англичанина согласовали со «сливочными» контракт на пять лет с зарплатой в € 15 млн (до вычета налогов) за сезон. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в соцсети Х.

Сообщается, что Александер-Арнольда ждут хорошие премиальные за выполнение задач, а также подписной бонус, соответствующий разумной трансферной стоимости. На Transfermarkt Трент оценивается в € 75 млн.

В последние недели «Ливерпуль» пытался убедить 26-летнего игрока переподписать соглашение, но Александер-Арнольд сосредоточен исключительно на переходе в «Реал». По сведениям источника, ничто не сможет изменить решения англичанина.

Материалы по теме
Журналист авторитетного издания Marca дал инсайд о будущем Трента и его переходе в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android