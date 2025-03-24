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Глушенков: Соболев обещал 20 голевых действий? Больше Зимних кубков надо проводить

Глушенков: Соболев обещал 20 голевых действий? Больше Зимних кубков надо проводить
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал низкую результативность одноклубника Александра Соболева в официальных матчах за сине-бело-голубых.

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— Ты как-то говорил в интервью, что Соболев пообещал сделать 20 голевых действий. Кажется, немного ошибся?
— Просто надо побольше Зимних кубков делать, тогда он доберёт. И ещё можно тренировки считать (смеётся), — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. За девять туров до конца Российской Премьер-Лиги у нападающего 0 результативных действий в чемпионате. Всего Соболев в сезоне-2024/2025 принял участие в 15 встречах РПЛ. Два гола и результативная передача были оформлены Соболевым в шести матчах Кубка России. Также форвард забивал в товарищеских встречах.

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