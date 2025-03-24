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Бывший форвард «Урала» Чисамба Лунгу оценил шансы Замбии на победу в игре с Россией

Бывший форвард «Урала» Чисамба Лунгу оценил шансы Замбии на победу в игре с Россией
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Бывший футболист сборной Замбии и «Урала» из Екатеринбурга Чисамба Лунгу поделился ожиданиями от встречи своих соотечественников со сборной России. Подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Замбии во вторник, 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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П1
X
П2

— Какие шансы у Замбии на победу в Москве?
— 50 на 50. Замбия — молодая команда с быстрыми игроками, у нас новое поколение. Но состав России опытнее и сам по себе очень сильный. Матч будет интересный, да и укрепит отношения между нашими странами, — приводит слова Лунгу Sport24.

Сборные России и Замбии проведут товарищескую встречу в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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