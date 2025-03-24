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«Этот парень — посмешище». Гюлер — о конфликте с Собослаи

«Этот парень — посмешище». Гюлер — о конфликте с Собослаи
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Вингер сборной Турции Арда Гюлер ответил полузащитнику национальной команды Венгрии Доминику Собослаи, который ранее затроллил футболиста, написав количество сыгранных турецким полузащитником минут за мадридский «Реал» под фото, на котором Гюлер прикладывает палец к губам, призывая венгра помолчать во время очного стыкового матча Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 3
Турция
0:1 Чалханоглу – 37'     0:2 Гюлер – 39'     0:3 Бардакджи – 90'    
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«Этот парень — посмешище. Разве шести голов недостаточно, чтобы заткнуть его?» — написал Гюлер на своей странице в социальной сети.

Таким образом футболист намекнул на количество голов, которое сборная Турции забила в ворота национальной команды Венгрии за два матча в рамках стыковых встреч Лиги наций УЕФА.

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