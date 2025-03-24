Глушенков — об адаптации новичков «Зенита»: Луис Энрике даже по-английски не говорит

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как проходит адаптация в команде новичков Луиса Энрике и Огнена Мимовича, перешедших в зимнее трансферное окно, соответственно, из «Ботафого» и «Фенербахче».

— Как проходит адаптация новичков в «Зените»? Луис Энрике успел забить «Спартаку».

— В целом как обычно. Мимович может даже что-то сказать уже, а Луис Энрике даже по-английски не говорит. Я думаю, что все эти приобретения проявят себя на длинной дистанции, а не прямо сейчас. Очевидно, что тому же Луису еще придётся привыкать: здесь совсем другой футбол по сравнению с Бразилией, другие погодные условия. Плюс — газон. Сначала тренируешься на натуральном поле, потом на искусственном, потом снова переходишь на натуральное, это тяжело, — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Бразильский вингер Луис Энрике перебрался в «Зенит» из «Ботафого» за € 33 млн. Правый защитник Огнен Мимович присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды до конца сезона.