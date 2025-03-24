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Гладилин: чем Замбия будет удивлять? Сборная России сильнее по всем позициям

Гладилин: чем Замбия будет удивлять? Сборная России сильнее по всем позициям
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Бывший футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Замбии. Игра пройдёт во вторник, 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если брать рейтинг, то сборная Замбии стоит выше Гренады, но не думаю, что это соперник, равный нашей команде. Чем Замбия будет удивлять? Сборная России будет иметь преимущество, ведь мы сильнее Замбии по всем позициям. Счёт и результат — не самое важное, но я не сомневаюсь в нашей победе», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сборная России разгромила в товарищеском матче национальную команду Гренады. Игра завершилась со счётом 5:0.

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