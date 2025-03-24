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Урал — Арсенал Т, результат матча 24 марта 2025, счёт 0:0, Первая лига 2024-2025

«Урал» поделил очки с тульским «Арсеналом» в 25-м туре Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Карпов из Петрозаводска. Итоговый результат — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 25-й тур
24 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 0
Арсенал Т
Тула

Обе команды по ходу встречи пытались открыть счёт в сегодняшнем матче, и у них было несколько моментов, но им это не удалось.

Екатеринбургский «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 42 очка за 25 матчей. Тульский «Арсенал» заработал 33 очка после аналогичного количества игр и располагается на девятой строчке.

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