«Урал» поделил очки с тульским «Арсеналом» в 25-м туре Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Карпов из Петрозаводска. Итоговый результат — 0:0.

Обе команды по ходу встречи пытались открыть счёт в сегодняшнем матче, и у них было несколько моментов, но им это не удалось.

Екатеринбургский «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 42 очка за 25 матчей. Тульский «Арсенал» заработал 33 очка после аналогичного количества игр и располагается на девятой строчке.