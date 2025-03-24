Гладилин: у Глушенкова после перехода в «Зенит» не всё срастается, как и у Соболева

Бывший футболист Валерий Гладилин прокомментировал игру вингера санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне.

«Глушенков правильно говорит о своей игре, он не стал лидером команды. Если в «Локомотиве» Максим был лидером и всё получалось, то после перехода в «Зенит» у него не всё срастается, как и у Соболева. В питерской команде намного выше конкуренция, ведь больше футболистов высокого класса. Чтобы стать лидером, он должен быть на порядок выше, но пока это не получается.

Возможно, Глушенков был в хорошем состоянии в начале сезона, поэтому очень хорошо играл. Однако в «Зените» решает бразильский костяк, отлажены командные действия. Когда все встали в строй, очень трудно вписаться в такую команду», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.