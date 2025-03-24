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«Мяч переиграл Садулаева». Сборная России поделилась курьёзным моментом с тренировки

«Мяч переиграл Садулаева». Сборная России поделилась курьёзным моментом с тренировки
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Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу со сборной Замбии. Игра пройдёт во вторник, 25 марта. Место проведения встречи — стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва). Пресс-служба сборной России поделилась забавным эпизодом с участием полузащитника Лечи Садулаева с тренировки команды

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На видео с тренировки, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале сборной, футболист грозненского «Ахмата» оступился при попытке обработать мяч, потерял равновесие и упал.

«Мяч переиграл Садулаева», — сопроводила видео коротким комментарием пресс-служба сборной России.

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