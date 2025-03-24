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Результаты матчей Первой лиги 24 марта

Результаты матчей Первой лиги 24 марта
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Сегодня, 24 марта, прошёл один матч 25-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, состоявшейся в этот день.

Результат матча Первой лиги 24 марта:

«Урал» — «Арсенал» Тула — 0:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 53 очка после 25 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 48 очков. Третье место с 44 очками занимает «Сочи». Четвёрку замыкает новороссийский «Черноморец», набравший 43 очка. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (19), «Сокол» (21) и «Алания» (22).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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