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Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 25-го тура и турнирная таблица

Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 25-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 24 марта, завершился 25-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

22 марта, суббота:

«Енисей» — «Нефтехимик» — 2:0;
«Алания» — «Сокол» — 2:1;
«Торпедо» — «Родина» — 0:0;
«КАМАЗ» — «Тюмень» — 2:3.

23 марта, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» — «Ротор» — 1:0;
«Уфа» — «Балтика» — 0:6;
«Сочи» — «Шинник» — 1:2;
«Чайка» — «Черноморец» — 0:2.

24 марта, понедельник:

«Урал» — «Арсенал» Тула — 0:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 53 очка после 25 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 48 очков. Третье место с 44 очками занимает «Сочи». Четвёрку замыкает новороссийский «Черноморец», набравший 43 очка. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (19), «Сокол» (21) и «Алания» (22).

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