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Антон Миранчук рассказал, чего не хватает в Швейцарии

Антон Миранчук рассказал, чего не хватает в Швейцарии
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Полузащитник сборной России и швейцарского «Сьона» Антон Миранчук поделился эмоциями от возвращения на родину и рассказал об адаптации в Европе.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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П1
X
П2

— Всегда приятно возвращаться на родину и в расположение сборной России. Много чего не хватает там, но есть здесь. Приятно увидеться с ребятами. Благо Карпин отпускал нас домой, увиделся с мамой. Эмоции потрясающее.

— Чего не хватает?
— Общения с нашими людьми на русском языке, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Замбии во вторник, 25 марта. Антон Миранчук перебрался в «Сьон» из чемпионата Швейцарии в летнее трансферное окно. Ранее он защищал цвета московского «Локомотива».

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