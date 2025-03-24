Антон Миранчук рассказал, чего не хватает в Швейцарии

Полузащитник сборной России и швейцарского «Сьона» Антон Миранчук поделился эмоциями от возвращения на родину и рассказал об адаптации в Европе.

— Всегда приятно возвращаться на родину и в расположение сборной России. Много чего не хватает там, но есть здесь. Приятно увидеться с ребятами. Благо Карпин отпускал нас домой, увиделся с мамой. Эмоции потрясающее.

— Чего не хватает?

— Общения с нашими людьми на русском языке, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Замбии во вторник, 25 марта. Антон Миранчук перебрался в «Сьон» из чемпионата Швейцарии в летнее трансферное окно. Ранее он защищал цвета московского «Локомотива».