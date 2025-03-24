Антон Миранчук: сборная Замбии отличается агрессией, похожа на Камерун

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи с Замбией.

«Знаю о Замбии, что 86-е место в рейтинге ФИФА. Похожи на команду Камеруна. Отличаются агрессией. Всех ждём на матче завтра», — передает слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра между командами России и Замбии состоится завтра, 25 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе местного «Динамо» и начнётся в 20:00 мск.

В предыдущем матче Россия обыграла Гренаду (5:0), в этой встрече Артём Дзюба стал самым результативным нападающим в истории команды, забив свой 31 мяч за сборную. После этого он покинул расположение сборной России.