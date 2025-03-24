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Антон Миранчук: сборная Замбии отличается агрессией, похожа на Камерун

Антон Миранчук: сборная Замбии отличается агрессией, похожа на Камерун
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Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи с Замбией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Знаю о Замбии, что 86-е место в рейтинге ФИФА. Похожи на команду Камеруна. Отличаются агрессией. Всех ждём на матче завтра», — передает слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра между командами России и Замбии состоится завтра, 25 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе местного «Динамо» и начнётся в 20:00 мск.

В предыдущем матче Россия обыграла Гренаду (5:0), в этой встрече Артём Дзюба стал самым результативным нападающим в истории команды, забив свой 31 мяч за сборную. После этого он покинул расположение сборной России.

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