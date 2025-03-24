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Антон Миранчук: у нас любят облизывать человека, а в Швейцарии все отдалённо

Антон Миранчук: у нас любят облизывать человека, а в Швейцарии все отдалённо
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Полузащитник «Сьона» и национальной команды России Антон Миранчук сравнил отношение к людям на родине и в Швейцарии.

«Почему только немецкий в Швейцарии? Там ещё французский и итальянский. Тренер говорит на французском. Какие-то слова на русском они знают (смеётся). Я что-то понимаю на французском.

У нас любят относиться к человеку — облизывать его. В Швейцарии как-то всё отдалённо», — передает слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Сьон» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.

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