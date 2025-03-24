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Карпин отреагировал на отсутствие ключевых игроков у сборной Замбии

Карпин отреагировал на отсутствие ключевых игроков у сборной Замбии
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен вопросом по поводу отсутствия у Замбии ведущих игроков на предстоящий матч.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
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«А кто основной в сборной? У нас Головина нет, Сафонова нет, Миранчука нет — пять-шесть футболистов нет. А ещё Дзюбы нет. Почему вы про это спрашиваете?» — передаёт слова Карпин корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На товарищескую игру с Россией у Замбии не прилетели форвард «Лестера» Патсон Дака и вингер «Лечче» Ламек Банда. Матч между Россией и Замбией состоится завтра, 25 марта, в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск на стадионе местного «Динамо». В первой игре в марте Россия одолела Гренаду (5:0).

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