Карпин отреагировал на отсутствие ключевых игроков у сборной Замбии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен вопросом по поводу отсутствия у Замбии ведущих игроков на предстоящий матч.

«А кто основной в сборной? У нас Головина нет, Сафонова нет, Миранчука нет — пять-шесть футболистов нет. А ещё Дзюбы нет. Почему вы про это спрашиваете?» — передаёт слова Карпин корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На товарищескую игру с Россией у Замбии не прилетели форвард «Лестера» Патсон Дака и вингер «Лечче» Ламек Банда. Матч между Россией и Замбией состоится завтра, 25 марта, в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск на стадионе местного «Динамо». В первой игре в марте Россия одолела Гренаду (5:0).