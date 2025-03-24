Миранчук: у Замбии отсутствуют два ключевых игрока? У нас тоже не все в сборе

Полузащитник сборной России и швейцарского «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал кадровые проблемы национальной команды Замбии перед очным товарищеским матчем.

— Два ключевых футболиста Замбии отсутствуют. Жалко?

— У нас тоже не хватает многих игроков. У них хватает игроков. Выйдут сильнейшие. У нас тоже не все в сборе, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее расположение сборной России покинули форвард Иван Сергеев и полузащитник Иван Обляков. Сразу после первого матча с Гренадой (5:0) из команды уехали нападающий Артём Дзюба, полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков.

В состав сборной Замбии на матч с Россией не был включён нападающий «Лестера» Патсон Дака, на счету которого 12 голов в 35 матчах за национальную команду. Не поехал в Россию и вингер клуба итальянской Серии А «Лечче» Ламек Банда. Напомним, на его счету 11 матчей в Российской Премьер-Лиге за тульский «Арсенал».

Экс-форвард «Спартака-2» и шотландского «Рейнджерс» Фэшн Сакала также не был включён в заявку. Кроме того, в матче не сыграет опорник «Кальяри» Кингстон Мутандва.