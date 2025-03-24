Игрок «Сьона» Миранчук оценил уровень чемпионата Швейцарии

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук заявил, что в швейцарской лиге играют в силовой футбол. Россиянин выступает за местную команду с сентября 2024 года.

«Я был свободным агентом, сборы не проходил. Было тяжело в плане игрового тонуса. Каждую игру есть моменты. Где-то не везло. Можно о многом говорить, и много нюансов может быть. Чемпионат Швейцарии сложнее. РПЛ тактически подкована. В Швейцарии не сказал бы, что шашки наголо и полетели. Более силовой футбол. Есть команды, которые участвуют в еврокубках. Они отличаются уровнем. Есть хорошие игроки и лидеры», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.