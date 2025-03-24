Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Латвия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миранчук: не советовал бы рассматривать Швейцарию как трамплин в 20 лет

Миранчук: не советовал бы рассматривать Швейцарию как трамплин в 20 лет
Комментарии

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук заявил, что не советует молодым футболистам рассматривать чемпионат Швейцарии как трамплин перед уходом в более крупный европейский чемпионат.

— Посоветовал бы переходить в Швейцарию?
— Если как трамплин, то в 20 лет — нет. Я не тот человек, который будет советовать. Надеюсь, что скоро разрешат участвовать в еврокубках. Кто как захочет. Захочет попробовать — пускай едут. Нет — в России прекрасные команды, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Антон Миранчук играет в Швейцарии с сентября 2024 года. Ранее он представлял в России московский «Локомотив».

Материалы по теме
Антон Миранчук высказался о своём будущем в «Сьоне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android