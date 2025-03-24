Миранчук: не советовал бы рассматривать Швейцарию как трамплин в 20 лет

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук заявил, что не советует молодым футболистам рассматривать чемпионат Швейцарии как трамплин перед уходом в более крупный европейский чемпионат.

— Посоветовал бы переходить в Швейцарию?

— Если как трамплин, то в 20 лет — нет. Я не тот человек, который будет советовать. Надеюсь, что скоро разрешат участвовать в еврокубках. Кто как захочет. Захочет попробовать — пускай едут. Нет — в России прекрасные команды, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Антон Миранчук играет в Швейцарии с сентября 2024 года. Ранее он представлял в России московский «Локомотив».