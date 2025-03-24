Антон Миранчук высказался о своём будущем в «Сьоне»

Полузащитник сборной России и «Сьона» Антон Миранчук поделился мнением о своём будущем в швейцарском клубе.

— Вы тонкий игрок, больше подошла бы «Барселона».

— Валерий Георгиевич больше с юмором подошёл к этому вопросу. Пока я там. Сейчас сложно говорить о том, что можно поменять, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Сьон» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3 млн.