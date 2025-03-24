Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Латвия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук: в будущем было бы интересно сыграть со сборной США

Антон Миранчук: в будущем было бы интересно сыграть со сборной США
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России и швейцарского клуба «Сьон» Антон Миранчук высказался о возможном проведении товарищеского матча между национальными командами России и США.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наверное, было бы интересно в будущем сыграть со сборной США. Не знаю, насколько Лёша узнавал или нет. Матч по хоккею, может быть, состоится. По футболу было бы тоже интересно», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России проводит тренировочный сбор в Москве. Соперниками подопечных Валерия Карпина на мартовском тренировочном сборе стали национальные команды Замбии и Гренады. Напомним, брат Антона Миранчука, полузащитник Алексей Миранчук выступает в составе американского клуба «Атланта Юнайтед».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом поддержал его идею о проведении хоккейного матча между российскими и американскими хоккеистами, выступающими в клубах КХЛ и НХЛ. Такой матч может произойти в ближайшем будущем.

Материалы по теме
А что, если России и США сыграть в футбол? Какими были бы составы на матч звёзд РПЛ и МЛС
А что, если России и США сыграть в футбол? Какими были бы составы на матч звёзд РПЛ и МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android