Антон Миранчук: в будущем было бы интересно сыграть со сборной США

Полузащитник сборной России и швейцарского клуба «Сьон» Антон Миранчук высказался о возможном проведении товарищеского матча между национальными командами России и США.

«Наверное, было бы интересно в будущем сыграть со сборной США. Не знаю, насколько Лёша узнавал или нет. Матч по хоккею, может быть, состоится. По футболу было бы тоже интересно», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России проводит тренировочный сбор в Москве. Соперниками подопечных Валерия Карпина на мартовском тренировочном сборе стали национальные команды Замбии и Гренады. Напомним, брат Антона Миранчука, полузащитник Алексей Миранчук выступает в составе американского клуба «Атланта Юнайтед».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом поддержал его идею о проведении хоккейного матча между российскими и американскими хоккеистами, выступающими в клубах КХЛ и НХЛ. Такой матч может произойти в ближайшем будущем.