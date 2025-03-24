Англия — Латвия: текстовая онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45

Сегодня, 24 марта, состоится матч 2-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Латвии. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Орель Гринфилд из Израиля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Англии занимает первое место в группе К квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, набрав три очка после 1-го тура. Сборная Латвии с таким же количеством очков находится на втором месте.

В 3-м туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Англии встретится с Андоррой. Игра состоится 7 июня. В свою очередь, латвийская национальная команда встретится с Азербайджаном. Матч пройдёт 7 июня.