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Англия — Латвия. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Англия — Латвия: текстовая онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45

Англия — Латвия: текстовая онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45
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Сегодня, 24 марта, состоится матч 2-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Латвии. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Орель Гринфилд из Израиля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 2-й тур
24 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Англии занимает первое место в группе К квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, набрав три очка после 1-го тура. Сборная Латвии с таким же количеством очков находится на втором месте.

В 3-м туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Англии встретится с Андоррой. Игра состоится 7 июня. В свою очередь, латвийская национальная команда встретится с Азербайджаном. Матч пройдёт 7 июня.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026
Группы отборочного этапа ЧМ-2026
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