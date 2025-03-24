Миранчук рассказал, переживал ли из-за того, что не мог забить за «Сьон»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук заявил, что не переживал из-за безголевой серии за швейцарскую команду.

— Переживал, что долго не мог забить за «Сьон»?

— Не помню. Может быть. Больше связано с тем, что не мог набрать игровой тонус, чем какие-то голевые действия. Да, они важны. Но в тот период я думал о другом, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

29-летний Миранчук стал игроком «Сьона» в сентябре 2024 года, перейдя на правах свободного агента. Первый гол за новую команду полузащитник забил в 10-м матче, отличившись в игре с «Лугано». Всего в 16 встречах у него два гола и результативная передача.