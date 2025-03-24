Карпин: не соглашусь, что российских игроков не ждут в Европе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о готовности российских игроков выигрывать конкуренцию в европейских клубах.

— Появилась плеяда молодых игроков. Разговоры об отъездах в Европу. Ведёте воспитательные беседы с игроками по поводу отъезда?

— Такие беседы мы не ведём. Другие задачи абсолютно, готовимся к играм. Если спросят совет, то можем пообщаться. Не соглашусь, что их там никто не ждёт. Можно и в 20 лет конкурировать. Нужно быть готовым. Как сказал Антон: там не так, как здесь, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России провёдет товарищеский матч со сборной Замбии во вторник, 25 марта. Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»