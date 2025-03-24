Тренер сборной России Карпин: нужно опять привыкать к Москве после семи лет

Валерий Карпин, выполняющий роль главного тренера сборной России, заявил, что вновь привыкает к жизни в Москве после семи лет работы в ФК «Ростов».

«О Макане слышал. Даже песню про сумку Биркин знаю. Привыкаю к Москве. Нужно опять привыкать после семи лет. К пробкам, к расстояниям», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

56-летний Карпин работал в «Ростове» с декабря 2017-го по август 2021-го, а также с марта 2022 года по февраль 2025 года. Под его руководством команда провела 118 матчей, одержав 55 побед, 24 раза сыграл вничью и 39 раз уступив. Сейчас Карпин сконцентрировался на работе в сборной.