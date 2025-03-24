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Карпин: с точки зрения жизни комфортнее в Ростове, чем в Москве

Карпин: с точки зрения жизни комфортнее в Ростове, чем в Москве
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил уровень комфорта в Ростове и Москве.

«С точки зрения жизни комфортнее в Ростове, чем в Москве. Кому-то нужна Москва. Дело не в Ростове, а в маленьком городе, в котором нет пробок», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля текущего года. Ранее специалист сомвещал работу в клубе и сборной. Главным тренером команды стал испанец Джонатан Альба, который ранее работал в клубе в качестве аналитика. Валерий Карпин ранее заявил в интервью, что продолжит жить в Москве.

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