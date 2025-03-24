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Валерий Карпин: пока не вижу, кто из российских игроков перерос РПЛ

Валерий Карпин: пока не вижу, кто из российских игроков перерос РПЛ
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Валерий Карпин, выполняющий роль главного тренера сборной России, не считает, что кто-то из игроков, выступающих в Российской Премьер-Лиге, перерос чемпионат.

— Можете выделить, кто перерос уровень РПЛ? Ваше мнение.
— Пока выше я никого не вижу. Месси? Месси у нас нет. Роналду тоже не вижу. Плеяда появляется. Батраков, Кисляк и Комаров. Пиняев. Есть какие-то футболисты, которые окажутся в сборной. Если они будут развиваться правильно, если крыша не съедет. Всё зависит не только от РПЛ, а от них самих, как они будут следить и развиваться, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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