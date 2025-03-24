Карпин: Федун обозвал Давыдова Месси, и всё закончилось

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин высказался об экс-форварде команды Денисе Давыдове.

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— Талант не раскрылся?

— Обидно или нет, так нельзя. Футболисты, с которыми я работал, все раскрылись. Например, Давыдов. Федун его Месси обозвал, но всё закончилось, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

30-летний Давыдов в своё время получил прозвище Русский Месси. В 33 матчах в Российской Премьер-Лиге форвард забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Сейчас Давыдов играет в Медиалиге. На его счету также один мяч в составе сборной России, без результативных действий.