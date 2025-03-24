Карпин — о матче России: если бы сыграли в Ростове, было бы прикольно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин положительно отнёсся к идее проведения встречи национальной команды в Ростове.

«Матч сборной в Ростове? Меня не радовала логистика «Ростова». Мы играли в Краснодаре, когда я был в «Ростове». Не из-за меня же делать встречу в Ростове, чтобы я попрощался с болельщиками. Если так сложится… Почему должен отказываться? Если бы сыграли в Ростове, было бы прикольно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» зимой 2025 года. До этого специалист возглавлял одновременно и клуб, и сборную России.