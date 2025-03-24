Валерий Карпин сообщил, что не вовлечён в деятельность «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что более не связан с делами ростовской команды.

— Игроки «Ростова» с вами на связи. Вы авторитет для них?

— Я в деятельность клуба не вовлечён. Приходят игроки не только из «Ростова». Если им это нужно и помогает, почему нет? — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

56-летний Карпин работал в «Ростове» с декабря 2017-го по август 2021-го, а также с марта 2022 года по февраль 2025 года. Под его руководством команда провела 118 матчей, одержав 55 побед, 24 раза сыграл вничью и 39 раз уступив. Сейчас Карпин сконцентрировался на работе в сборной.