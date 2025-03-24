Валерий Карпин высказался о дефиците центральных защитников

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в российском футболе наблюдается проблема с дефицитом качественных центральных защитников.

— Позиция центрального защитника — это проблема. Как решить?

— Семи пядей не нужно быть во лбу. Возьмите центральных защитников российских, которые играют в первой шестёрке. Сколько вы назовёте? Чернов играет постоянно? Осипенко не в первой шестёрке. Есть проблема? Что спрашиваете? Что с этим делать — никто не знает. Надо ставить русских — придём к Николичу и так скажем. Что с этим делать — не знаю, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.