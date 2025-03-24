Тренер сборной России Карпин назвал главную проблему в игре Замбии
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какая главная проблема есть в игре национальной команды Замбии. Товарищеская игра между сборными состоится во вторник, 25 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Если мы просматривали Гренаду и Бруней, то Замбию мы отсматривали или нет? Как вы думаете? Много информации. Можно много почерпнуть. Прежде всего африканские игроки в общем и целом — мощные и сильные. С точки зрения организации есть проблемы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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