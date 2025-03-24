Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Латвия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной России Карпин назвал главную проблему в игре Замбии

Тренер сборной России Карпин назвал главную проблему в игре Замбии
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какая главная проблема есть в игре национальной команды Замбии. Товарищеская игра между сборными состоится во вторник, 25 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если мы просматривали Гренаду и Бруней, то Замбию мы отсматривали или нет? Как вы думаете? Много информации. Можно много почерпнуть. Прежде всего африканские игроки в общем и целом — мощные и сильные. С точки зрения организации есть проблемы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Валерий Карпин высказался о дефиците центральных защитников
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android