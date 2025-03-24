Тренер сборной России Карпин назвал главную проблему в игре Замбии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какая главная проблема есть в игре национальной команды Замбии. Товарищеская игра между сборными состоится во вторник, 25 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Если мы просматривали Гренаду и Бруней, то Замбию мы отсматривали или нет? Как вы думаете? Много информации. Можно много почерпнуть. Прежде всего африканские игроки в общем и целом — мощные и сильные. С точки зрения организации есть проблемы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.