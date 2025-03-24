Валерий Карпин: в отсутствие Дзюбы я буду травить байки

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о реакции команды на отъезд нападающего Артёма Дзюбы после матча с Гренадой (5:0).

«Трудно судить, как изменилась атмосфера с Дзюбой. Он после обеда или ужина рассказывал байки и шутки — это было. До этого его не было, и всё было нормально.

Как он изменился с 2010 года или с 2011 года — не знаю. Нужно провести больше времени, а не одну поездку в машине до Новогорска. В отсутствие Дзюбы я буду травить байки. Кто ещё? До этого кто-то тоже байки травил», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России встретится с командой Замбии во вторник, 25 марта. Лучший бомбардир в истории сборной Артём Дзюба не примет участия в матче.