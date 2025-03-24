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Валерий Карпин: в отсутствие Дзюбы я буду травить байки

Валерий Карпин: в отсутствие Дзюбы я буду травить байки
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о реакции команды на отъезд нападающего Артёма Дзюбы после матча с Гренадой (5:0).

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25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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«Трудно судить, как изменилась атмосфера с Дзюбой. Он после обеда или ужина рассказывал байки и шутки — это было. До этого его не было, и всё было нормально.

Как он изменился с 2010 года или с 2011 года — не знаю. Нужно провести больше времени, а не одну поездку в машине до Новогорска. В отсутствие Дзюбы я буду травить байки. Кто ещё? До этого кто-то тоже байки травил», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России встретится с командой Замбии во вторник, 25 марта. Лучший бомбардир в истории сборной Артём Дзюба не примет участия в матче.

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