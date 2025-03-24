Карпин: скуф в сборной России тот же, а Онопко — конченый скуф

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал своего помощника Виктора Онопко скуфом, как и себя.

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«Скуф тот же, а сигма-бои все 25 футболистов. Савельич скуф вообще конченый (смеётся)», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Виктор Онопко продолжает работу в тренерском штабе «Ростова». А вот Карпин, работавший в «Ростове» с декабря 2017-го по август 2021-го, а также с марта 2022 года по февраль 2025 года, команду покинул. Под его руководством «Ростов» провела 118 матчей, одержав 55 побед, 24 раза сыграл вничью и 39 раз уступив. Сейчас Карпин сконцентрировался на работе в сборной.